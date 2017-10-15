Андрей Кафтулин назначен замруководителя ПО «Старт» по безопасности Экономика

Заречный, 15 октября 2017. PenzaNews. Полковник Андрей Кафтулин назначен заместителем генерального директора производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко города Заречного Пензенской области.

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Он будет курировать вопросы безопасности.

Андрей Кафтулин имеет два высших образования — историческое и юридическое, до переезда в Заречный в течение трех лет работал в одной из силовых структур в Крыму. Затем трудился заместителем начальника городского отдела управления ФСБ России по Пензенской области.