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Андрей Кафтулин назначен замруководителя ПО «Старт» по безопасности

09:54 | 15.10.2017 | Экономика

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Заречный, 15 октября 2017. PenzaNews. Полковник Андрей Кафтулин назначен заместителем генерального директора производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко города Заречного Пензенской области.

Андрей Кафтулин назначен замруководителя ПО «Старт» по безопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он будет курировать вопросы безопасности.

Андрей Кафтулин имеет два высших образования — историческое и юридическое, до переезда в Заречный в течение трех лет работал в одной из силовых структур в Крыму. Затем трудился заместителем начальника городского отдела управления ФСБ России по Пензенской области.

В должности замруководителя по безопасности он сменил Дмитрия Тихонова, занимавшего этот пост с 2013 года и вышедшего на заслуженный отдых по выслуге лет, сообщает газета «Заречье сегодня».
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