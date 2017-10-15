Андрей Кафтулин назначен замруководителя ПО «Старт» по безопасности

Заречный, 15 октября 2017. PenzaNews. Полковник Андрей Кафтулин назначен заместителем генерального директора производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко города Заречного Пензенской области.
Андрей Кафтулин имеет два высших образования — историческое и юридическое, до переезда в Заречный в течение трех лет работал в одной из силовых структур в Крыму. Затем трудился заместителем начальника городского отдела управления ФСБ России по Пензенской области.
В должности замруководителя по безопасности он сменил Дмитрия Тихонова, занимавшего этот пост с 2013 года и вышедшего на заслуженный отдых по выслуге лет, сообщает газета «Заречье сегодня».
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter