В Заречном предпринимателям рассказали о блокчейне и криптовалютах Экономика

Заречный, 13 декабря 2017. PenzaNews. Представители малого и среднего бизнеса приняли участие в бесплатном семинаре «Способы применения блокчейн-технологий в бизнесе», который состоялся в бизнес-инкубаторе «Импульс» в Заречном Пензенской области в среду, 13 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наряду с учреждением организатором мероприятия стал центр поддержки предпринимательства, действующий в рамках АО «Корпорация развития Пензенской области».

В качестве спикеров выступили представители ООО «Фандери».

«Они рассказали зареченским предпринимателям о том, что такое блокчейн и криптовалюта, каким образом можно внедрить данную технологию в бизнес и в чем сила основанной на ней бизнес-модели. Участники мероприятия смогли подробнее узнать о такой форме привлечения инвестиций, как ICO, о цифровой валюте и майнинге в работающем бизнесе. Освещались и правовые аспекты блокчейн-технологии и криптовалюты в России, при этом в расчет принимались как существующие реалии, так и дальнейшие перспективы», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.