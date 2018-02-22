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Бывший глава администрации Сосновоборска наказан за незаконную проверку юрлица

11:42 | 22.02.2018 | Экономика

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Сосновоборск, 22 февраля 2018. PenzaNews. Бывший глава администрации рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области привлечен к административной ответственности за проведение проверки юридического лица, не включенной в ежегодный план, а также невнесение информации о ней в соответствующий реестр.

Бывший глава администрации Сосновоборска наказан за незаконную проверку юрлица

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Был выявлен факт проведения в мае 2017 года должностным лицом администрации Сосновоборска плановой проверки товарищества собственников жилья «Нагорье», не включенной в ежегодный план. Кроме того, информация о ее проведении в ФГИС «Единый реестр проверок» размещена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в связи с этим в адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений законодательства и признании результатов проверки недействительными.

Светлана Артамонова отметила, что к настоящему времени руководитель органа местного самоуправления освободил должность.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Сосновоборска Пензенской области, в указанный период пост главы занимал Анатолий Грезин.
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