Бывший глава администрации Сосновоборска наказан за незаконную проверку юрлица Экономика

Сосновоборск, 22 февраля 2018. PenzaNews. Бывший глава администрации рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области привлечен к административной ответственности за проведение проверки юридического лица, не включенной в ежегодный план, а также невнесение информации о ней в соответствующий реестр.

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«Был выявлен факт проведения в мае 2017 года должностным лицом администрации Сосновоборска плановой проверки товарищества собственников жилья «Нагорье», не включенной в ежегодный план. Кроме того, информация о ее проведении в ФГИС «Единый реестр проверок» размещена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в связи с этим в адрес главы администрации было внесено представление об устранении нарушений законодательства и признании результатов проверки недействительными.

Светлана Артамонова отметила, что к настоящему времени руководитель органа местного самоуправления освободил должность.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Сосновоборска Пензенской области, в указанный период пост главы занимал Анатолий Грезин.