Финансовые результаты деятельности пензенских организаций по итогам 2017 года ухудшились Экономика

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Пензенской области без учета субъектов малого предпринимательства уменьшился по итогам 2017 года до 11,9 млрд. рублей, что составляет 81,8% к уровню 2016-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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С отрицательным итогом сработали компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом. Их сальдированный финансовый результат составил около 435 млн. рублей со знаком «минус».

Также негативная тенденция наблюдается по направлению деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — убытки превысили прибыль на 335 млн. рублей.

Кроме того, убытки терпят гостиницы и предприятия общественного питания — их сумма по итогам прошлого года составила 2,8 млн. рублей.

Согласно представленным сведениям, максимальный рост к уровню 2016 года показали организации, работающие в области информации и связи — более 160%, однако сальдированный финансовый результат в сравнении с другими видами деятельности не такой высокий — 17,8 млн. рублей.

Значительно увеличилась прибыльность в сферах здравоохранения и социальных услуг — более чем на 30% — до 22,8 млн. рублей.

Максимальный результат в абсолютном выражении показали обрабатывающие производства. Сальдированный финансовый результат составил почти 8,5 млрд. рублей, однако это на 23% меньше уровня 2016 года.

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Организации, работающие в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, недотянули до показателей предыдущего года. Их результат составил 1,9 млрд. рублей, или 93,7% к прежнему уровню.

В числе других наиболее прибыльных направлений — «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Сальдированный финансовый результат таких организаций составил 1 млрд. 23 млн. рублей. Это примерно на четверть меньше уровня 2016 года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) — конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций.

Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров (выполнения работ или оказания услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций.