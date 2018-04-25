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Предприятия пензенских кластеров за год отгрузили продукции почти на 12 млрд. рублей

13:40 | 25.04.2018 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Объем продукции, отгруженной предприятиями кластеров Пензенской области, составил по итогам 2017 года 11,8 млрд. рублей, что на 14% больше уровня 2016-го. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Предприятия пензенских кластеров за год отгрузили продукции почти на 12 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кондитерский кластер Пензенской области входит в пятерку лидеров в России по объему произведенной продукции. […] 61% российского рынка технических инженерных средств охраны принадлежит предприятиям пензенского приборостроительного кластера «Безопасность». […] 64% всех имплантируемых искусственных клапанов сердца производится в Пензе компаниями кластера «Биомед», — уточнил он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Иван Белозерцев напомнил, что в прошлом году был создан новый кластер — деревообработки и деревянного домостроения.

«Рассчитываем на то, что это позволит более эффективно развивать данное направление, и прошу еще раз обратить внимание на поддержку и сопровождение этого кластера», — добавил глава региона.

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