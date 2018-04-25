Предприятия пензенских кластеров за год отгрузили продукции почти на 12 млрд. рублей Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Объем продукции, отгруженной предприятиями кластеров Пензенской области, составил по итогам 2017 года 11,8 млрд. рублей, что на 14% больше уровня 2016-го. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Кондитерский кластер Пензенской области входит в пятерку лидеров в России по объему произведенной продукции. […] 61% российского рынка технических инженерных средств охраны принадлежит предприятиям пензенского приборостроительного кластера «Безопасность». […] 64% всех имплантируемых искусственных клапанов сердца производится в Пензе компаниями кластера «Биомед», — уточнил он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Иван Белозерцев напомнил, что в прошлом году был создан новый кластер — деревообработки и деревянного домостроения.

«Рассчитываем на то, что это позволит более эффективно развивать данное направление, и прошу еще раз обратить внимание на поддержку и сопровождение этого кластера», — добавил глава региона.