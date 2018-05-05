Чупшева на встрече с Путиным привела в пример опыт Заречного Экономика

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, информируя президента России Владимира Путина о намерении АСИ подготовить к 2022 году 1 тыс. проектных команд и 100 проектов по благоустройству городов, привела в качестве успешного примера опыт Заречного Пензенской области, где действует клуб стратегического развития.

Фото: Kremlin.ru

«Это, по сути, некий стандарт, который может быть тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», — пояснила она в ходе встречи, состоявшейся в Кремле в минувшую пятницу, 4 мая.

Светлана Чупшева также упомянула о петрозаводской «Точке кипения».

«Это такой формат, когда, действительно, жители, активные люди могут сами инициировать проекты, участвовать в реализации проектов городского развития», — сказала гендиректор АСИ.

Помимо формирования комфортной городской среды, в числе приоритетных направлений деятельности она назвала запуск акселерации технологических стартапов, создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и точек активного долголетия по аналогии с детскими технопарками, а также запуск проекта «Кадры будущего для регионов».

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«В этом году шесть пилотных регионов. Думаю, что со следующего года все 85 тоже будут готовы принять участие. Отбираем в каждом субъекте по 500 ребят, активных, высокомотивированных, участников олимпиад, которые в «Сириусе» проходили [обучение] или хотят, наоборот, туда попасть», — пояснила Светлана Чупшева.

Она уточнила, что для каждого ребенка будет предложена индивидуальная программа развития.

«Если ему интересна математика, либо естественные науки, либо какие-то спортивные достижения, мы здесь формируем для него интересную траекторию, чем уже в течение года он будет заниматься», — пояснила гендиректор АСИ.

По ее словам, соответствующая договоренность с сочинским центром «Сириус» уже достигнута.

«И все профили ребят, талантливых ребят, будут формироваться тоже на площадке «Сириуса». По сути, мы будем знать, и губернаторы будут знать, какие у них ребята, какие таланты, что им нужно, как они развиваются и кто является у них наставниками», — цитирует Светлану Чупшеву пресс-служба Кремля.