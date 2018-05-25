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Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов

14:18 | 25.05.2018 | Экономика

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Санкт-Петербург, 25 мая 2018. PenzaNews. Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» планирует направить в 2018 году 31 млн. рублей на развитие монопрофильных муниципальных образований Пензенской области.

Фонд развития моногородов направит 31 млн. рублей на поддержку пензенских проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Средства будут перечисляться в рамках соглашения о софинансировании инвестпроекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного грибного комплекса полного цикла в индустриальном парке на территории Сердобска.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и губернатор Иван Белозерцев обсудили развитие этого и других проектов в ходе рабочей встречи, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Также стороны рассмотрели реализацию инвестпроекта компании «Технокорд» по строительству завода глубокой переработки пшеницы в индустриальном парке «Сердобский», планы на 2018–2020 годы по возведению объектов электросетей в Заречном и подготовку заявки на софинансирование строительства и реконструкции инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта компании «СтройМашКапитал» в ЗАТО.

«Я уверен, что комплексные усилия, которые предпринимает руководство Пензенской области и администрации муниципалитетов при содействии Фонда развития моногородов будут способствовать диверсификации экономики и стабилизации социально-экономической положения в моногородах. Сейчас необходимо системно, настойчиво, сообща продолжать работу в заданном направлении, чтобы жители региона как можно быстрее увидели позитивный результат», — цитирует Илью Кривогова пресс-служба некоммерческой организации.

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