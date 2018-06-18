Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2018 года Экономика

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые пять месяцев 2018 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по май текущего года относительно аналогичного периода 2017 года чистая прибыль увеличилась более чем в 5 раз, чистая процентная маржа снизилась на 1%, чистые комиссионные доходы выросли на 8,5%, а чистый валовый доход — на 4,3%.

По состоянию на 1 июня 2018 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 332 млн. рублей, чистый процентный доход — 116 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 90 млн. рублей, чистая прибыль — 90,6 млн. рублей.

Активы банка на начало июня составили 5,9 млрд. рублей, рост — 17% к аналогичной дате 2017 года; собственный капитал достиг 887 млн. рублей, увеличение — 25,7%.

С начала 2018 года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 2,1 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 26% и составил 3,9 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июня текущего года достиг 3 млрд. рублей, рост к аналогичной дате 2017 года — 25,7%. Кредитный портфель физических лиц на эту же дату текущего года составил 790 млн. рублей, увеличение — 26%.

Портфель ценных бумаг увеличился на 32,5% — до 696 млн. рублей. Объем привлеченных вкладов населения на 1 июня 2018 года составил 2,5 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — свыше 1,7 млрд. рублей. Более 469 млн. рублей привлечено от Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 июня 2018 года составляют: Н1.1 — 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%); Н1.2 — 9,3% при минимальном значении 6%; Н1.0 — 16,2% при минимальном значении 8%; Н2 — 65,7% при минимальном значении 15%; Н3 — 61,3% при минимальном значении 50%, Н4 — 85% при максимальном значении 120%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.