Внешнеторговый оборот Пензенской области за 4 месяца составил около 151 млн. долларов Экономика

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области с января по апрель 2018 года составил 150,6 млн. долларов, что более чем на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона со ссылкой на данные таможенной службы.

Фото: Econom.pnzreg.ru

При этом доля экспорта составила 45,2%, импорта — 54,8%.

Объем экспорта за четыре месяца достиг 68,1 млн. долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья — 26,8 млн. долларов, страны СНГ — 41,3 млн. долларов.

Основными партнерами Пензенской области по экспорту являются Казахстан — с долей 22,9% от общего объема, Белоруссия — 13,3%, Латвия — 8,9%, Украина — 7,7% и Узбекистан — 6,3%.

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На 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился объем экспорта в Германию — до 2,2 млн. долларов, на 33% в США — до 3,2 млн. долларов и практически в 1,5 раза в Швейцарию — до 1,8 млн. долларов.

Основными экспортируемыми товарами остаются продовольствие и сырье для его производства, а также машиностроительная продукция и целлюлозно-бумажные изделия.

Импорт за четыре месяца текущего года составил 82,5 млн. долларов, в том числе из дальнего зарубежья ввезена продукция на 72,2 млн. долларов, из стран СНГ — на 10,3 млн. долларов.

Основными импортируемыми товарами остаются металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и изделия из древесины.

Отличительной особенностью начала 2018 года стало увеличение объемов торговли со странами дальнего зарубежья, рост составил 32,2%.