Пензенская область заняла 20 место в рейтинге регионов по вводу жилья на одного жителя Экономика

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 20-ю строчку рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя с июля 2017 года по июнь 2018-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, представленные в понедельник, 15 октября.

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Согласно обнародованным сведениям, в Пензенской области за этот период на одного жителя было введено 0,633 кв. метра.

В регионах России этот показатель варьируется от 0,044 до 1,575 кв. метра. При этом в среднем в стране на одного человека ежегодно вводится около 0,5 кв. метра жилья.

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Больше всего жилья в пересчете на одного человека с июля 2017 года по июнь 2018-го было введено в Ленинградской области — 1,575 кв. метра, Московской — 1,303 кв. метра, а также Калининградской — 1,015 кв. метра.

Меньше всего введено в Магаданской области — 0,044 кв. метра.

При этом последняя десятка рейтинга представлена в основном северными и дальневосточными регионами России. Исключением является только Москва, где низкие объемы ввода жилья в пересчете на одного жителя — 0,265 кв. метра — обусловлены высокой численностью населения. По абсолютному объему жилищного строительства столица занимает третье место среди всех регионов страны.