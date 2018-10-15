Пензенская область заняла 20 место в рейтинге регионов по вводу жилья на одного жителя

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 20-ю строчку рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя с июля 2017 года по июнь 2018-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, представленные в понедельник, 15 октября.
Больше всего жилья в пересчете на одного человека с июля 2017 года по июнь 2018-го было введено в Ленинградской области — 1,575 кв. метра, Московской — 1,303 кв. метра, а также Калининградской — 1,015 кв. метра.
Меньше всего введено в Магаданской области — 0,044 кв. метра.
При этом последняя десятка рейтинга представлена в основном северными и дальневосточными регионами России. Исключением является только Москва, где низкие объемы ввода жилья в пересчете на одного жителя — 0,265 кв. метра — обусловлены высокой численностью населения. По абсолютному объему жилищного строительства столица занимает третье место среди всех регионов страны.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter