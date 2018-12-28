«МСПЦ» рассматривает возможность размещения производства на территории ТОР «Заречный» Экономика

Заречный, 28 декабря 2018. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный почтовый центр» («МСПЦ») рассматривает возможность размещения своего производства в Заречном Пензенской области в качестве резидента территории опережающего социально-экономического развития.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, компания, занимающаяся материально-техническим обеспечением предприятий почтовой связи и других госзаказчиков, задумалась о собственном производстве упаковочной продукции из пластика.

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Проект предусматривает создание 20 рабочих мест с последующим увеличением до 35. При этом имеется возможность организовать и запустить производство в течение шести месяцев.

В числе преимуществ размещения на территории ТОР «Заречный» — значительные налоговые льготы и потенциально возможные таможенные. Кроме того, в этом случае компания могла бы получать сырье у партнеров, работающих в Пензенской области.

Окончательное решение относительно места размещения производственной площадки будет принято после анализа преимуществ ряда объектов.