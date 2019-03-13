Банк «Кузнецкий» запустил новый пакет для бизнеса «Эконом» Экономика

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предложил предпринимателям, только начинающим свое дело, воспользоваться новым пакетом услуг «Эконом» по расчетно-кассовому обслуживанию.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, он предусматривает бесплатное открытие и ведение счета, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, переводы денежных средств в пользу клиентов банка, оформление чековой книжки, выдачу справок и предоставление информации об операциях посредством SMS.

«Помимо этого предприниматели бесплатно могут осуществлять до трех переводов денежных средств в пользу клиентов других банков и до 10 тыс. раз воспользоваться возможностью приема наличных на свой счет», — пояснили в пресс-службе.

Комментируя запуск нового пакета, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что это предложение стало еще одним шагом на пути поддержки начинающих предпринимателей.

«Банк «Кузнецкий» постоянно работает над развитием продуктовой линейки, предоставляя клиентам малого бизнеса современные сервисы на выгодных условиях», — пояснил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.