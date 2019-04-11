Обновлена стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года, которая была утверждена пять лет назад и впоследствии несколько раз корректировалась, обновлена с учетом положений указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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«В новой стратегии отражен анализ впервые проведенного в 2018 году рейтинга инновационно активных предприятий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минпрома Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в документе обозначена важность и целесообразность предоставления налоговых льгот лидерам IT-отрасли, оказания поддержки в сфере народно-художественных промыслов, содействия в развитии авиастроения, легкой промышленности и других направлений.

«Также в стратегии отмечены новые конкурентные направления в машиностроительном комплексе Пензенской области: высокоточная механообработка и производство сельскохозяйственной техники и оборудования», — отметили в Минпроме.

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Согласно тексту документа, который размещен на сайте регионального правительства, затраты бюджета Пензенской области на развитие инновационной деятельности за счет программных мероприятий составили в 2017 году более 127 млн. рублей, в 2018 — около 155 млн. рублей.

При этом отмечается тенденция снижения доли собственных средств предприятий в структуре источников финансирования исследований и разработок, что свидетельствует об их недостатке или отсутствии заинтересованности в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

В соответствии с утвержденной стратегией, Пензенская область претендует стать лидером на рынке высокотехнологичной медицинской промышленности; разработки и производства датчиков физических величин, систем измерения, диагностики, мониторинга, контроля и управления в интересах космической, оборонной промышленности и спецпроектов; выпуска трубопроводной арматуры; дизелестроения в сегменте среднеоборотных силовых установок для железнодорожного, судового транспорта и стационарной энергетики.

Кроме того, регион стремится к лидерству в сфере производства технических средств охраны для защиты периметров; фармацевтической продукции; мяса индейки.