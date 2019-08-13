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В Пензе введено в эксплуатацию более 211 тыс. кв. метров жилья

11:50 | 13.08.2019 | Экономика

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Более 211 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензе с начала 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Сергей Петров.

В Пензе введено в эксплуатацию более 211 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы ведутся ежедневно. Сейчас самый активный и благоприятный с точки зрения погодных условий период», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 13 августа.

Сергей Петров добавил, что основной объем жилья, которое намечено ввести в эксплуатацию до 2020 года, планируется сдать ближе к концу 2019-го.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди уже введенных объектов — многоэтажные дома на улицах Ладожской, Генерала Глазунова, Бородина, Локтионова, Садовое кольцо, на 3-м проезде Рахманинова и другие.

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