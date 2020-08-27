В городах Пензенской области пройдут семинары «Предпринимательство на основе самозанятости»

Она остановится на нюансах применения налога на профессиональный доход и разъяснит, кто может получить статус самозанятого. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием расчетного счета, выдачей чеков, оформлением договоров и актов выполненных работ. Кроме того, планируется затронуть тему перехода индивидуального предпринимателя в статус самозанятого и обратно. Помимо этого, спикер ответит на вопросы слушателей.
Организатором семинаров выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона. Обучающие мероприятия пройдут в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие в семинарах является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация на сайте «Мой бизнес».
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