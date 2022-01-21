В Пензенской области в 2021 году в сельхозоборот введена 31 тыс. га пашни Экономика

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. 31 тыс. га пашни введена в сельскохозяйственный оборот в Пензенской области в 2021 году, что составляет 100% от плана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что от древесно-кустарниковой растительности было расчищено 17 тыс. га.

В пресс-релизе указано также, что на 2022 год поставлена задача возвратить в оборот еще 17 тыс. га залежных земель.

«Работа по возврату в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения позволит обеспечить рост посевных площадей, а соответственно, и рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории Пензенской области», — отмечается в сообщении.