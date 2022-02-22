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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 101%

10:08 | 22.02.2022 | Экономика

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Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Доходы в размере 4 млрд. 638,6 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе 2022 года, план выполнен на 101%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 101%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 3 млрд. 265,3 млн. рублей, или 105,9% к плану; безвозмездные поступления — 1 млрд. 373,3 млн. рублей (91,1%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100%: при плане в 3 млрд. 999,7 млн. рублей фактически поступило 3 млрд. 997,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 2 млрд. 619,9 млн. рублей при ожидаемом объеме 2 млрд. 488,4 млн. рублей, план выполнен на 105,3%.

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