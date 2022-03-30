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Мельниченко уверен, что визит в Белоруссию будет насыщенным

10:03 | 30.03.2022 | Экономика

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уверен, что рабочий визит в Белоруссию, который продлится по 1 апреля, будет насыщенным.

Мельниченко уверен, что визит в Белоруссию будет насыщенным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он сообщил, что в первый день визита посетил посольство России в республике.

«Следующие планы еще более насыщены: заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества Пензенской области и Республики Беларусь, посещение промышленных предприятий. Не сомневаюсь, что итогом поездки станет укрепление наших связей во всех областях», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегация Пензенской области, которую возглавляет губернатор Олег Мельниченко, находится с рабочим визитом в Белоруссии.

В минувший вторник, 29 марта, глава региона встретился с временно поверенным в делах России в Белоруссии Петром Фроловым.

Программой визита предусмотрено посещение промышленных предприятий Белоруссии, презентация инвестиционного и промышленного потенциала Пензенской области, обсуждение перспектив развития взаимного инвестирования.

Кроме того, как ожидается, состоятся двусторонние переговоры на площадке брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

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