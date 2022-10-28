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Замечаний и предложений по проекту бюджетного прогноза Пензенской области в ходе общественного обсуждения не поступило

09:34 | 28.10.2022 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Замечаний и предложений по проекту бюджетного прогноза Пензенской области на долгосрочный период до 2035 года в ходе общественного обсуждения, которое было организовано в электронной форме с 19 по 25 октября, не поступило. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства финансов региона в минувший четверг, 27 октября.

Замечаний и предложений по проекту бюджетного прогноза Пензенской области в ходе общественного обсуждения не поступило. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по документу не поступило. В связи с этим проект бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2035 года не требует доработки и подлежит внесению в правительство Пензенской области для рассмотрения и одобрения в целях дальнейшего направления в Законодательное собрание Пензенской области одновременно с проектом бюджета Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с протоколом результатов общественного обсуждения можно ознакомиться на сайте Минфина.

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