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В Пензе пройдет областной этап олимпиады по программе «Решение изобретательских задач»

09:28 | 16.01.2017 | Образование

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Региональный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников по программе «Решение изобретательских задач» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в предстоящую субботу, 21 января.

В Пензе пройдет областной этап олимпиады по программе «Решение изобретательских задач»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ней могут принять участие учащиеся 8–11 классов школ Пензенской области, в которых реализуется проект «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления».

От школы может быть представлена одна команда из двух участников.

По итогам регионального этапа олимпиады будет определена команда-победитель, которая представит Пензенскую область на окружном этапе. Он пройдет в Ульяновске 19 и 20 февраля.
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