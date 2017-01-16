В Пензе пройдет областной этап олимпиады по программе «Решение изобретательских задач» Образование Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Региональный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников по программе «Решение изобретательских задач» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в предстоящую субботу, 21 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В ней могут принять участие учащиеся 8–11 классов школ Пензенской области, в которых реализуется проект «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления». От школы может быть представлена одна команда из двух участников. По итогам регионального этапа олимпиады будет определена команда-победитель, которая представит Пензенскую область на окружном этапе. Он пройдет в Ульяновске 19 и 20 февраля. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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