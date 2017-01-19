Объединивший Пензу и Самару проект «Вагон знаний» будет продолжен в феврале Образование

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Первая в 2017 году коллективная экскурсия пензенских школьников в Самару в рамках проекта «Вагон знаний» намечена на 18 февраля.

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Она будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Во время поездки с учащимися будут проводиться викторины и конкурсы на знание истории, духовного и культурного наследия Пензенской и Самарской областей.

Кроме того, в третьей декаде января планируется провести совещание по развитию детского туризма, на котором туроператоры Самары смогут представить маршруты экскурсий, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Межрегиональный туристско-краеведческий проект «Вагон знаний» стартовал в 2016 году. 17 декабря из Пензы в Самару отправилась первая группа туристов, состоящая из 200 школьников.

Они получили возможность ознакомиться с проектом «Самара — запасная столица», узнать о событиях времен Второй мировой войны и посетить знаменитый «Бункер Сталина».