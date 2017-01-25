В пензенской школе имени Ключевского отметят годовщину со дня рождения историка Образование

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные 176-й годовщине со дня рождения Василия Ключевского, пройдут в пензенской школе №28, которой в декабре 2016 года было присвоено имя выдающегося историка.

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Мероприятия пройдут накануне памятной даты — в пятницу, 27 декабря.

В школе будет организована экспозиция музея В.О. Ключевского, а также фотовыставки «Пенза Ключевского» и «Моя Пенза».

Кроме того, на торжественном собрании будет заключено соглашение о сотрудничестве. Его подпишут руководитель музея имени В.О. Ключевского Александр Плешков и директор школы Алексей Мирясов.

По окончании торжественной части пройдут флешмоб, круглый стол «Уроки В.О. Ключевского и современность» для учащихся 9 классов, литературная гостиная «Секреты мастера» для учеников 7–8 классов, конкурс ораторов для шестиклассников и интеллектуальная игра для учащихся 5–6 классов.

Кроме того, 28 января, в день рождения Василия Ключевского, в школе №28 состоится VII открытая городская олимпиада по обществознанию. Ожидается, что в ней примут участие около 300 учащихся 8–11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.