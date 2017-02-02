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В Пензенской области повторное написание итогового сочинения прошло без сбоев — министр

13:22 | 02.02.2017 | Образование

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Повторное написание итогового сочинения или изложения, в котором накануне приняли участие 49 человек, прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области повторное написание итогового сочинения прошло без сбоев — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным Минобразования Пензенской области, 42 участника писали сочинение, еще семеро — изложение.

Темы сочинения стали известны за 15 минут до начала экзамена: «Почему важно уметь контролировать свои эмоции?», «Почему не кончается поединок чести с бесчестьем?», «Когда поражение ценнее победы?», «Всегда ли опыт уберегает от жизненных ошибок?» и «Может ли быть неравенство в дружбе?»

Итоги будут известны 15 февраля.

Для учащихся, получивших неудовлетворительный результат, не явившихся на итоговое сочинение или изложение, а также не завершивших его написание по уважительным причинам, предусмотрен еще один дополнительный срок — 3 мая.

Вместе с тем в основной срок — 7 декабря 2016 года — работу написали 5 тыс. 129 выпускников. 99,9% получили за сочинение «зачет».
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