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Новые школы позволят ликвидировать вторую смену в Пензенской области — губернатор

11:06 | 09.02.2017 | Образование

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Строительство новых школ в Пензенской области позволит ликвидировать вторую учебную смену. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев в четверг, 9 января.

Новые школы позволят ликвидировать вторую смену в Пензенской области — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Строительство новых школ — это путь к ликвидации второй учебной смены», — отметил глава региона.

Он напомнил, что в 2016 году завершено строительство школы в городе «Спутник» на 1 тыс. 100 мест, а 1 сентября, как ожидается, дети приступят к занятиям в ней.

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«Возводится учебный корпус в селе Средняя Елюзань Городищенского района и здание школы на улице Новый Кавказ в Пензе. Для этих образовательных организаций закупают современное оборудование, проводят кадровый подбор. Планируется также открыть школы на улице Чапаева в микрорайоне Шуист, в Кузнецке и Верхнем Ломове», — добавил губернатор.

По его словам, на сегодняшний момент в школах Пензенской области во вторую смену занимается 9,5 тыс. учеников.

«Это не критичный показатель, но лучше, чтобы все дети учились в первой половине дня, а после обеда посещали кружки и секции. Считаю, что с этой задачей при поддержке федерального бюджета мы должны справиться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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