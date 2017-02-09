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Пензенские школьники отправятся в «Артек» на историческую смену

11:41 | 09.02.2017 | Образование

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. 13 школьников из Пензенской области в составе профильного отряда юных историков «Отчизны верные сыны» отправятся в международный детский центр «Артек» на тематическую смену, которая пройдет с 16 февраля по 8 марта.

Пензенские школьники отправятся в «Артек» на историческую смену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав делегации войдут дети из Пензы, а также Бессоновского, Каменского, Никольского, Мокшанского и Сердобского районов, занимающиеся военно-исторической, исследовательской, полевой поисковой, музейной и архивной работой, реконструкциями, благоустройством памятников павшим защитникам Отечества.

«В течение смены юные историки познакомятся с военно-историческими памятниками Крыма и Севастополя, музеями, посетят места боевой славы, воинские части и корабли, примут участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, традиционном параде и военно-историческом фестивале, займутся благоустройством памятников и воинских захоронений», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования.

В ведомстве уточнили, что подростки будут вести работу над проектами «История Крыма в истории России: от древнего Херсонеса к крымскому референдуму 2014 года», «История России — история семьи», «Артек» и его герои», «Медиашкола юного историка», а также займутся изучением архивов музея истории лагеря, примут участие в обновлении его экспозиции.

«Также в работе профильной смены Российского военно-исторического общества примет участие офицер-наставник школы села Бессоновка Вячеслав Боровик, который будет проводить с детьми занятия по программе дополнительного образования», — добавили в министерстве.
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