Более половины выпускников Пензы планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию Образование

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Более 1 тыс. выпускников школ Пензы, что составляет 51% от их общего числа, планируют сдавать единый государственный экзамен по обществознанию в 2017 году.

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Всего на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 2 тыс. 47 человек из 63 школ. Трое выпускников имеют ограниченные возможности здоровья.

Досрочно экзамены будут сдавать двое: молодой человек, призываемый на военную службу, и девушка, не завершившая среднее общее образование в прошлом учебном году.

В среднем, каждый из выпускников будет сдавать 3–4 экзамена, два из которых — русский язык и математика — являются обязательными.

Из необязательных предметов, помимо обществознания, школьники планируют сдать ЕГЭ по физике — 649 человек (32%), по информатике и ИКТ — 465 (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 310 (15%), химии — 274 (13%).

В этом году ЕГЭ по иностранным языкам будут сдавать 228 выпускников, в том числе по английскому — 219, по немецкому — семь, по французскому — два.

Досрочный период ЕГЭ стартует 23 марта, основной — 29 мая, сообщается на сайте управления образования Пензы.