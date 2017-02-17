Чиновники будут уговаривать пензенских студентов возвращаться в родные села Образование

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил министру образования региона Александру Воронкову проработать график встреч глав администраций городов и районов с их уроженцами, являющихся студентами колледжей и вузов, до начала весенней сессии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, основная задача таких мероприятий — способствовать закреплению трудовых кадров в сельской местности и повышению рождаемости.

«Я прошу, чтобы этот график относился к главам и заместителям глав по социально-экономическим вопросам, которые владеют информацией о бизнесе, инвесторах и так далее. На встречах должны присутствовать начальники управлений образования, которые знают всех, кто окончил школы и поступил в учебные заведения», — отметил Валерий Савин.

Он подчеркнул, что начинать встречаться со студентами необходимо как можно раньше — со 2–3 курса.

По информации министерства образования Пензенской области и Института регионального развития, из 10 тыс. 688 выпускников, окончивших школу в 2013 году и поступивших в учебные заведения, в 2016 году на малую родину вернулись около 30%, сообщает пресс-служба облправительства.