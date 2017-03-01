Ученики школы №64 намерены разработать проект благоустройства территории техноцентра Образование

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Группа учащихся школы №64 при содействии специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства планирует разработать дизайн-проект благоустройства территории вблизи здания, в котором открыт техноцентр.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свои задумки школьники представили заместителю председателя правительства региона Валерию Беспалову, мэру Пензы Виктору Кувайцеву и другим официальным лицам, оценившим оснащенность центра в среду, 1 марта.

Они пояснили, что реконструкция отдельно стоящего здания на территории школы, расположенного сбоку от основного корпуса, велась в течение года, но место вокруг него пока выглядит неприглядно.

При изготовлении макета ученики намерены использовать оборудование техноцентра и полученные знания об основах архитектурного проектирования.

Разработать дизайн, изготовить макет, оценить бюджет и представить проект на школьной комиссии для утверждения намечено в ближайшее время.

В марте школьники рассчитывают презентовать свои наработки на конкурсе в рамках муниципального кластерного проекта «PROдвижение».

С мая планируется приступить к практической реализации задуманного.