22:29:27 Среда, 1 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие техноцентра на базе школы №64. Пенза, 1 марта 2017 г.

Ученики школы №64 намерены разработать проект благоустройства территории техноцентра

16:03 | 01.03.2017 | Образование

Печать

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Группа учащихся школы №64 при содействии специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства планирует разработать дизайн-проект благоустройства территории вблизи здания, в котором открыт техноцентр.

Ученики школы №64 намерены разработать проект благоустройства территории техноцентра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Свои задумки школьники представили заместителю председателя правительства региона Валерию Беспалову, мэру Пензы Виктору Кувайцеву и другим официальным лицам, оценившим оснащенность центра в среду, 1 марта.

Они пояснили, что реконструкция отдельно стоящего здания на территории школы, расположенного сбоку от основного корпуса, велась в течение года, но место вокруг него пока выглядит неприглядно.

При изготовлении макета ученики намерены использовать оборудование техноцентра и полученные знания об основах архитектурного проектирования.

Разработать дизайн, изготовить макет, оценить бюджет и представить проект на школьной комиссии для утверждения намечено в ближайшее время.

В марте школьники рассчитывают презентовать свои наработки на конкурсе в рамках муниципального кластерного проекта «PROдвижение».

С мая планируется приступить к практической реализации задуманного.
Актуальное
Читайте также
В Пензе почтили память Виктора Илюхина «МегаФон» купил «СМАРТС-Пенза»
В Пензе активизирована подготовка к пропуску паводковых вод Мэр Пензы поручил отремонтировать здание, примыкающее к трибунам стадиона «Зенит»
Гражданин Казахстана осужден за кражу ягненка в Пензенской области Пензенский губернатор предложил провести встречу сельхозпроизводителей на ферме Тоцкого
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама