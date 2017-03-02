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В Пензе педагоги научились собирать говорящих роботов

10:16 | 02.03.2017 | Образование

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. 20 учителей из Пензенской области изучили возможности работы со сложными моделями робототехнических конструкторов «Lego WeDo» для начальной школы в ходе семинара, состоявшегося в Институте регионального развития.

В Пензе педагоги научились собирать говорящих роботов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувшую среду, 1 марта, педагоги собрали нестандартные модели роботов, которые были способны воспроизводить речь различными голосами. Затем учителя соединили модели в один проект, назначая каждой из них свою роль и поведение.

В качестве преподавателей на семинаре выступили директор центра естественно-математического образования Института регионального развития Дмитрий Кондратов и учитель технологии школы №58 Валерий Мухин, имеющий богатый опыт по работе с комплектами «Lego WeDo».

Полученные на семинаре навыки педагоги планируют применять во время занятий и во внеурочной деятельности, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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