В Пензе пройдет конференция, посвященная природно-культурному и духовному наследию Образование Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Научно-практическая конференция учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» пройдет на базе финансово-экономического лицея №29 в четверг, 30 марта. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В ней примут учащиеся 4–11 классов всех образовательных учреждений региона. Конференция пройдет по шести секциям — «Объекты культурного наследия», «Объекты природного наследия», «Духовное наследие», «Культурное и природное наследие как фактор развития региона», «Экологические проблемы Пензенской области» и «Исследовательские проекты». Оценивать работы участников будет жюри, которое формируется из специалистов различных ведомств и образовательных организаций. Победители конференции будут определены в девяти номинациях, среди которых – экспериментальное, полевое, архивное исследование, изучение социально значимых объектов, инновационная идея и надежда. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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