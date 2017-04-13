Студентка пензенского колледжа вышла в финал конкурса «WorldSkills Russia» Образование

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Студентка пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Васильева по результатам отборочных соревнований в Якутии вышла в финал V национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, она примет участие в конкурсе по направлению «Кондитерское дело».

По результатам отборочных соревнований всего в финал вышли представители 70 регионов России.

Он пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям. На этом этапе будут определены лучшие молодые профессионалы среди 1 тыс. 200 российских и зарубежных конкурсантов.

Победители и призеры финала войдут в расширенный состав национальной сборной «WorldSkills Russia», из которого будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству «WorldSkills Abu-Dhabi – 2017» и «WorldSkills Kazan – 2019», а также европейского первенства «EuroSkills», которое пройдет в 2018 году в Будапеште.