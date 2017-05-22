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В Заречном будет организован лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья

12:07 | 22.05.2017 | Образование

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Заречный, 22 мая 2017. PenzaNews. Профориентационный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья «Профессиональная траектория» будет организован на базе школы №218 Заречного Пензенской области.

В Заречном будет организован лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам заместителя директора по воспитательной работке школы №218 Евгения Шелкового, образовательно-оздоровительную программу начальной профессиональной ориентации «Зареченская слобода» для группы детей будут реализовывать педагоги, которые активно применяют коррекционно-развивающие технологии в своей повседневной педагогической практике.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, работа школы будет проходить в июне и июле.
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