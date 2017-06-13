Пензенские школьники 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Образование

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам пройдет в школах Пензы во вторник, 13 июня.

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Как сообщает управление образования города, заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 407 человек, по иностранным языкам — 217 выпускников.

Экзамены пройдут на базе гимназии №13, школ №12 и №37.

Продолжительность ЕГЭ по биологии составит 3 часа 30 минут. Выпускникам необходимо набрать минимум 36 баллов. С 2017 года в тестовой работе исключена часть с выбором ответов, увеличено число вопросов с краткими ответами, появились новые типы заданий, а также до 28 уменьшилось их общее количество.

Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июня.

ЕГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей. На написание теста выпускникам отводится 3 часа. Экзамен будет проводиться в гимназии №13.

Результаты ЕГЭ по иностранном языкам будут известны только после проверки устной части, которую выпускники будут сдавать 15 и 16 июня. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение письменной части — 80, устной — 20.