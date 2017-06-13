12:38:33 Вторник, 13 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Большой фоторепортаж День России и День города. Пенза, 12 июня 2017 г.

Пензенские школьники 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

09:06 | 13.06.2017 | Образование

Печать

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам пройдет в школах Пензы во вторник, 13 июня.

Пензенские школьники 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает управление образования города, заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 407 человек, по иностранным языкам — 217 выпускников.

Экзамены пройдут на базе гимназии №13, школ №12 и №37.

Продолжительность ЕГЭ по биологии составит 3 часа 30 минут. Выпускникам необходимо набрать минимум 36 баллов. С 2017 года в тестовой работе исключена часть с выбором ответов, увеличено число вопросов с краткими ответами, появились новые типы заданий, а также до 28 уменьшилось их общее количество.

Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июня.

ЕГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей. На написание теста выпускникам отводится 3 часа. Экзамен будет проводиться в гимназии №13.

Результаты ЕГЭ по иностранном языкам будут известны только после проверки устной части, которую выпускники будут сдавать 15 и 16 июня. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение письменной части — 80, устной — 20.
Актуальное
Читайте также
Пензенский легкоатлет завоевал две медали ЧР среди глухих В Заречном женщина подозревается в краже драгоценностей и планшета у матери
Почти 30 бригад занимаются ремонтом дорог в Пензе На монастырской ярмарке в Пензе прошли мастер-классы по золотому шитью и созданию магнитов
Ударивший ножом собутыльника житель Пашково проведет более 3 лет в колонии В Пензе у храма Серафима Саровского нуждающимся раздали вещи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама