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Шесть педагогов получили нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования РФ»

10:10 | 26.08.2017 | Образование

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» вручен шестерым педагогам на областном августовском совещании, итоги которого подведены в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 25 августа.

Шесть педагогов получили нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования РФ»

Фото: Pnzreg.ru

Это Елена Астафьева из Тамалы, директор пензенской кадетской школы №46 Виктор Борисов, учитель земетчинской школы №3 Антонина Зайцева, Валентина Павлова из Богословки, учитель пензенской школы №36 Оксана Исаева и Ольга Терехина из школы села Русский Камешкир.

Кроме того, еще восемь работников сферы были удостоены наград губернатора, а 11 педагогов отмечены Законодательным собранием Пензенской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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