Шесть педагогов получили нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования РФ» Образование Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» вручен шестерым педагогам на областном августовском совещании, итоги которого подведены в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 25 августа. Фото: Pnzreg.ru Это Елена Астафьева из Тамалы, директор пензенской кадетской школы №46 Виктор Борисов, учитель земетчинской школы №3 Антонина Зайцева, Валентина Павлова из Богословки, учитель пензенской школы №36 Оксана Исаева и Ольга Терехина из школы села Русский Камешкир. Кроме того, еще восемь работников сферы были удостоены наград губернатора, а 11 педагогов отмечены Законодательным собранием Пензенской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Нашли ошибку в тексте?

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