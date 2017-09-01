Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем знаний Образование

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев поздравил студентов, школьников и педагогов с Днем знаний, который отмечается в пятницу, 1 сентября.

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«1 сентября — один из самых трогательных праздников, который не оставляет равнодушным никого. Он объединяет поколения и наполняет каждого из нас радостью, волнением, улыбками и ожиданием чего-то нового. Сегодня школы, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы и вузы распахнут свои двери для тысяч учеников — всех тех, кто готов к открытиям и постижению наук», — отметил он.

Валерий Савельев подчеркнул, что новый этап, полный интересных и удивительных открытий, наступит в жизни первоклассников.

«Для выпускников начнется год, который станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. А для учащихся сузов и вузов этот год будет еще одним на пути к пополнению багажа профессиональных знаний, навыков и получению выбранной профессии», — добавил глава Пензы.

Он обратил внимание на то, что в 2017 году своих первых своих учеников примет новая школа, расположенная на пересечении улиц Новой Кавказ и Шевченко, которая является третьим корпусом лицея №2.

«Уверен, что современное, красивое, светлое, комфортное здание данного образовательного учреждения по достоинству оценят дети, родители и педагоги», — пояснил Валерий Савельев.

Он выразил уверенность, что нынешние школьники в недалеком будущем прославят Пензу, область и Россию.

«От всего сердца желаю всем представителям молодого поколения пензенцев успехов в учебе, новых открытий и упорства в достижении поставленных целей, педагогам — профессиональных достижений, оптимизма и здоровья, а родителям — мудрости и терпения. Пусть для каждого из вас новый учебный год будет щедрым на успехи, ярким и запоминающимся! Мира и благополучия каждому из вас!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба Пензенской городской думы.