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Учительница из Кузнецкого района заняла второе место на всероссийском конкурсе в Казани

11:27 | 29.03.2018 | Образование

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Педагог школы села Татарский Канадей Кузнецкого района Пензенской области Венера Юмакаева заняла второе место по итогам всероссийского конкурса мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел», который завершился в Казани.

Учительница из Кузнецкого района заняла второе место на всероссийском конкурсе в Казани. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В заочном туре конкурса приняли участие 83 учителя русского, марийского, мордовского, удмуртского, чувашского языка и иврита, а также 16 учителей татарского языка и литературы из 12 регионов страны.

48 педагогов, 36 из которых работают в Татарстане, боролись за победу в ходе очного этапа конкурса, сообщается на сайте татарской национально-культурной автономии Пензенской области.

Конкурс мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган тел» состоялся в Казани с 26 по 28 марта в рамках реализации госпрограммы по сохранению, изучению и развитию государственных и других языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы.

Мероприятие направлено на повышение статуса учителей родных языков и литературы, распространение педагогического опыта и создание дополнительных условий для сохранения и развития татарской культуры.
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