В Пензе пройдет семинар Ассоциации городов Поволжья на тему образования Образование

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Семинар-совещание Ассоциации городов Поволжья на тему «Инженерно-техническое образование. Проектная деятельность школьников: муниципальные практики» состоится в Пензе во вторник, 23 апреля.

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В нем примут участие представители семи регионов. Участниками мероприятия станут заместители глав администраций, руководители и специалисты структурных подразделений исполнительных и представительных органов местного самоуправления, депутаты, а также представители образовательных организаций.

Мероприятие откроет круглый стол в лицее современных технологий управления №2, где планируется обсудить организацию, опыт и проблемы инженерно-технических школ в городах Поволжья, функционирование центров молодежного инновационного творчества, проектную деятельность школьников и внедрение робототехники.

Также внимание будет уделено участию муниципалитетов в региональных программах по инженерно-техническому образованию школьников, вовлечению детей и молодежи в инновационную деятельность, организацию работы с компаниями-менторами и социальными партнерами, а также взаимодействие ЦМИТов со школами и детсадами, технопарков и бизнес-инкубаторов с учреждениями общего образования.

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Кроме того, участники разберут проблемы законодательного обеспечения работы по инженерно-техническому образованию и проектной деятельности школьников.

Затем они ознакомятся с системной моделью инженерно-технической школы №64 на улице Бородина, с ЦМИТ «Вектор» и реализацией образовательного проекта «Образовательная робототехника» на базе школы №68.

После полудня участники семинара посетят технопарк высоких технологий «Рамеев» и детский технопарк «Кванториум» на улице Центральной, а также изучат работу IT-школы №66 имени В.А. Стукалова.

В завершение запланированы выступления участников семинара-совещания из городов – членов ассоциации и подведение итогов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.