Пензенская область и МГИМО будут сотрудничать в сфере целевой подготовки Образование

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве правительства Пензенской области и Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Документ подписали губернатор Иван Белозерцев и ректор вуза Анатолий Торкунов.

Глава региона отметил, что Пензенской области, как и другим регионам России, в 2019 году необходимо решить вопрос с внедрением регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

«Итогом этой работы должна стать система определения потребности в кадровом потенциале, на основании которой будет формироваться целевой заказ подготовки специалистов, в том числе по линии МГИМО», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь Анатолий Торкунов отметил, что Пензенская область является одним из приоритетных партнеров для нас.

«В ряде сфер МГИМО является абсолютным пионером, и мы активно работаем с предприятиями военно-промышленного комплекса через программы магистратуры и МВA [master of business administration, или мастер делового администрирования], в том числе по заказу регионов», — добавил он.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, соглашение о сотрудничестве предусматривает формирование кадрового потенциала региона путем целевой подготовки в университете квалифицированных специалистов для различных отраслей экономики, формирование инновационной инфраструктуры, поддержку образовательных и научно-исследовательских организаций, реализацию совместных проектов, создание системы выявления и развития одаренных детей, популяризацию олимпиадного движения среди школьников, а также повышение квалификации преподавателей и взаимодействие в сфере трудоустройства студентов.