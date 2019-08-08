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Учреждения образования оштрафованы на 1,5 млн. рублей за нарушения при организации питания

11:27 | 08.08.2019 | Образование

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. 222 штрафа на общую сумму 1 млн. 489 тыс. рублей наложено на образовательные организации Пензенской области по итогам прошедшего учебного года за нарушения в сфере питания детей и подростков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 8 августа.

Учреждения образования оштрафованы на 1,5 млн. рублей за нарушения при организации питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что было составлено 225 протоколов об административных правонарушениях: 89 — в отношении дошкольных организаций, 125 — общеобразовательных, 11 — в учреждениях среднего профессионального образования.

Среди выявленных нарушений — несоответствие фактического меню примерному утвержденному, отсутствие технологических карт на ряд блюд, несоблюдение технологии приготовления и другие.

Охват горячим питанием детей и подростков составил: в дошкольных учреждениях — 100%, в общеобразовательных школах — 96,5%, в общеобразовательных и специальных коррекционных школах-интернатах — 100%, объектах среднего профессионального образования — 64%.

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