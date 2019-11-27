Выявлены нарушения исполнения контракта на реконструкцию школы в Рамзае Образование

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Мокшанского района Пензенской области выявили нарушения, допущенные при реконструкции школы имени М.Н. Загоскина в селе Рамзай.

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«Установлено, по муниципальному контракту ООО «Стройинжениринг» до 31 декабря 2018 года должно было завершить работы по реконструкции здания. Несмотря на их частичное невыполнение, а также наличие отклонений при их проведении от технического задания и требований строительных норм и правил, уполномоченные должностные лица подписали акты о приемке и заключение комиссии по проведению экспертизы результатов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что для завершения исполнения контракта в срок было подписано соглашение о его расторжении по соглашению сторон.

«В соответствии с ним, с подрядчика снимались обязательства выполнения работ, предусмотренных проектной документацией и муниципальным контрактом, по ремонту полов, внутренней отделке, монтажу защитных ограждений оборудования, установке устройств «Антипаника» — 26 комплектов, а также других на общую сумму около 5,7 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства, отметив, что в проектную документацию эти изменения не были внесены.

Представитель прокуратуры обратила внимание на то, что действия должностных лиц школы, управления образования и администрации района повлекли существенное нарушение прав и законных интересов образовательной организации — были проведены не все необходимые работы, оплачен фактически невыполненный объем на сумму не менее 1,5 млн. рублей и занижена неустойка за просрочку.

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«Кроме того, подлежащие возврату денежные средства субсидии в размере не менее 1,5 млн. рублей, не использованные до 31 декабря 2018 года, министерству сельского хозяйства Пензенской области возвращены не были», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, главе администрации Мокшанского района Николаю Тихомирову внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», — резюмировала собеседница агентства.

Согласно данным портала госзакупок, 5 июля 2018 года школа имени М.Н. Загоскина в лице Елены Тетеркиной и ООО «Стройинжениринг» в лице генерального директора Андрея Томарова заключили контракт на реконструкцию здания образовательной организации. Его цена составила около 32 млн. рублей. На эти цели были направлены в том числе средства федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Фактически было оплачено 26,3 млн. рублей. На основании дополнительного соглашения от 25 декабря 2018 года в части невыполненных работ контракт был расторгнут. Подписи под документом поставили: от лица школы — директор Александр Лысов, со стороны подрядчика — новый руководитель Иван Николаев.

