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Минобразования Пензенской области разработает программу развития образования

09:44 | 01.04.2022 | Образование

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Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области объявило о начале разработки программы развития образования на 2022–2026 годы.

Минобразования Пензенской области разработает программу развития образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, к ее разработке будут привлечены представители федеральных и региональных органов управления образованием, руководители образовательных организаций, педагогические работники, обучающиеся и их родители, а также ведущие эксперты сферы образования и все заинтересованные лица.

«Программа станет главным ориентиром в деятельности всех ведомств и организаций, осуществляющих решение задач сферы образования на предстоящие пять лет. Мероприятия и проекты программы охватят все основные направления реализации образовательной политики. [...] Главным приоритетом программы станет создание условий для самореализации подрастающего поколения на территории Пензенской области», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что руководить разработкой программы будет директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова.

Из сообщения следует также, что свои предложения, касающиеся разработки программы, может подать любой желающий в электронном виде.

«Сбор предложений продлится до 15 апреля 2022 года, после чего будут проведены стратегические сессии, направленные на обсуждение проблемного поля системы образования региона и формирование пакета мероприятий и проектов программы. Реализация программы развития стартует 1 сентября 2022 года», — сказано в тексте.

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