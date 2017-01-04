Более 80 единиц техники очищали ночью улицы Пензы от снега ЖКХ

Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. 84 единицы техники было задействовано в Пензе ночью для ликвидации с последствиями снегопада, обрушившегося на город накануне вечером.

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Утро среды, 4 января, мэр Виктор Кувайцев начал с объезда, в котором также приняли участие его заместитель Юрий Ильин и начальник городского управления ГО и ЧС Алексей Михайлов.

Во время осмотра территорий в каждом из районов Пензы прошла оперативная планерка, на которой были поставлены задачи на день.

Так, главам администраций районов поручено проконтролировать работу управляющих компаний и ТСЖ на предмет уборки внутридворовых территорий.

«Во дворах должны быть очищены не только проезды, но тротуары и пешеходные дорожки. Люди не должны страдать», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также мэр призвал обратить особое внимание на качество уборки мостов и путепроводов.

«На дороги техника должна выходить в полном объеме. Кроме того, в связи с понижением температуры необходимо более качественно обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.