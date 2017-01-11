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Вице-мэр Пензы потребовал к вечеру сбить сосульки в Заводском районе

11:49 | 11.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин потребовал от управляющих компаний убрать сосульки с крыш в Заводском районе к вечеру среды, 11 января.

Вице-мэр Пензы потребовал к вечеру сбить сосульки в Заводском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом районе самая большая проблема — образование сосулек, так как в основном здесь скатные крыши. Не везде проведена работа по их удалению. Даю вам время до вечера сегодняшнего дня устранить все выявленные недочеты», — сказал он в ходе обхода дворовых территорий Заводского района.

Также Юрий Ильин обратил внимание на неочищенные заезды во дворы на улицах Ударной, Леонова и Циолковского.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, по итогам рейда в отношении ряда управляющих компаний были составлены протоколы об административном правонарушении.

«Вечером состоится повторная проверка по указанным улицам. Если нарушения не устранят в срок, управляющие компании снова будут оштрафованы», — подчеркнули в администрации города.
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