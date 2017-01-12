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Мэр Пензы призвал не складировать снег у предприятий и магазинов

14:55 | 12.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал руководителей предприятий и торговых центров не складировать убранный с прилегающих территорий снег, а организовать его вывоз.

Мэр Пензы призвал не складировать снег у предприятий и магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе объезда Первомайского и Ленинского районов в четверг, 12 января, он предположил, что работники предприятий и торговых объектов надеются на вывоз гор снега сотрудниками МУП «Пензадормост».

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы активизировать работу с директорами организаций.

«Объясняйте, что недопустимо образование таких навалов. Когда снег начнет таять, под ногами у людей будет «каша», — подчеркнул он.

Также мэр обратил внимание на необходимость более тщательной уборки территорий около остановок и пешеходных переходов, а также приведение в порядок поврежденных остановочных павильонов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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