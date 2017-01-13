Мэр Пензы потребовал провести ревизию маневренного фонда ЖКХ

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил создать рабочую группу, которая проведет обследование маневренного фонда и подготовит отчет о его состоянии, а также о количестве проживающих в нем граждан.

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«Если контроль за маневренным фондом осуществляется, почему не отремонтированы свободные комнаты, кто и почему их довел до нежилого состояния?» — поинтересовался мэр в ходе совещания, состоявшегося в пятницу, 13 января.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в состав рабочей группы войдут представители нескольких ведомств Пензы — социального управления, департамента ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС.

Вопрос о состоянии маневренного фонда в Пензе приобрел особую актуальность в связи с необходимостью предоставления временного жилья владельцам квартир в разрушающемся доме №35 на улице Ударной. Первый подъезд будет полностью отключен от электро-, водо- и газоснабжения, а также отопления для проведения работ по усилению несущих конструкций.

При этом некоторые жильцы дома отказываются переезжать в жилье из маневренного фонда, поскольку считают его состояние неудовлетворительным.