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Власти прокомментировали инцидент под Пензой, где скорая не смогла проехать к пациенту

10:16 | 17.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров прокомментировал инцидент с машиной скорой помощи, которая не смогла проехать на вызов в село Краснополье из-за занесенной снегом дороги в минувший четверг, 12 января.

Власти прокомментировали инцидент под Пензой, где скорая не смогла проехать к пациенту

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В селе Краснополье (станция Пословка) Нечаевского сельсовета Мокшанского района зарегистрированы 39, но фактически проживают 8 человек в шести домовладениях. Сообщение осуществляется по железной дороге. Ежедневно через станцию Пословка проходит пригородный электропоезд «Пенза — Пачелма», — говорится в комментарии Николая Тихомирова, размещенном на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона вечером в минувший понедельник, 16 января.

В нем добавляется, что от Нечаеки до Краснополья есть грунтовая дорога протяженностью 10 км, которая используется дачниками в летнее время года.

Вместе с тем, по данным главы, так как дорога до села Краснополье в муниципальную собственность не оформлена и практически не используется жителями, вопрос о ее поддержании в проезжем состоянии не поднимался, а расчистка в зимний период проводится в случае крайней необходимости.

«14 января 2017 года, в субботу, дорога была расчищена», — сообщил Николай Тихомиров.
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