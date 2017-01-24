21:07:51 Вторник, 24 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Житель Башмаковского района добился возвращения уличной колонки с помощью омбудсмена

11:01 | 24.01.2017 | ЖКХ

Печать

Башмаково, 24 января 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова помогла жителю Башмаковского района вернуть на место демонтированную водоразборную колонку, располагавшуюся неподалеку от его дома.

Житель Башмаковского района добился возвращения уличной колонки с помощью омбудсмена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте омбудсмена, домовладение мужчины не оборудовано системой центрального водоснабжения, а средств и возможности для его проведения он не имеет. Несмотря на это, единственная колонка с улицы была убрана.

После обращения уполномоченного была проведена прокурорская проверка, в результате которой установлен факт нарушения прав гражданина в связи с ограничением доступа к услуге водоснабжения.

Представители надзорного ведомства внесли в адрес комитета местного самоуправления представление об устранении нарушений. В настоящее время ведется восстановление колонки.
Актуальное
Читайте также
Сельсоветы Кузнецкого района призвали обнародовать данные о качестве воды Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи»
Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 8 млн. рублей на переселение из аварийного жилья В Пензе возбуждено дело о взятке за передачу сотового телефона в колонию
В Чаадаевке машина улетела в кювет, водителю потребовалась помощь врачей Пензенский министр призвал педагогов не скрывать данные о детях без попечения родителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама