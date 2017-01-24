Житель Башмаковского района добился возвращения уличной колонки с помощью омбудсмена ЖКХ

Башмаково, 24 января 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова помогла жителю Башмаковского района вернуть на место демонтированную водоразборную колонку, располагавшуюся неподалеку от его дома.

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Как сообщается на сайте омбудсмена, домовладение мужчины не оборудовано системой центрального водоснабжения, а средств и возможности для его проведения он не имеет. Несмотря на это, единственная колонка с улицы была убрана.

После обращения уполномоченного была проведена прокурорская проверка, в результате которой установлен факт нарушения прав гражданина в связи с ограничением доступа к услуге водоснабжения.

Представители надзорного ведомства внесли в адрес комитета местного самоуправления представление об устранении нарушений. В настоящее время ведется восстановление колонки.