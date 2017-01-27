Пензенский губернатор призвал нарастить объемы капремонта коммунальных сетей ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Объемы капитального ремонта коммунальных сетей необходимо нарастить в Пензенской области в ближайшие два года. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«По капитальному ремонту сетей — тепловых, водоснабжения, канализационных — и коллекторов [необходимо] планировать работу. В 2017–2018 годах мы должны увеличивать объемы отремонтированных сетей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 27 января.

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Глава региона добавил, что соответствующая задача должна быть поставлена перед собственниками сетей.

«Проводите заседания и совещания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Приглашайте коллег из прокуратуры, если собственник не понимает, и вместе с прокурором объясняйте, что нужно вкладывать деньги в ремонт сетей. Они за это несут ответственность, и мы несем ответственность», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову и его заместителю Дмитрию Семенову взять этот вопрос на контроль.