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Валерий Савин призвал убрать навалы снега вдоль пензенских дорог

11:29 | 06.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил в кратчайшие сроки убрать навалы, образовавшиеся вдоль обочин после уборки снега с проезжей части.

Валерий Савин призвал убрать навалы снега вдоль пензенских дорог

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензе в целом основные магистрали были отработаны, хотя были небольшие огрехи. На сегодняшний день мы видим, что город […] приведен в нормальное состояние, но есть проблемы со снежными буграми, которые идут вдоль дорог, затрудняют видимость и создают помеху автотранспорту с возможностью возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 6 февраля.

Вице-губернатор призвал чиновников всех уровней, выезжающих в районы, обращать внимание на состояние дорог и передавать информацию в региональные ведомства — управление ЖКХ и гражданской защиты населения, а также Минстрой.

По мнению Валерия Савина, в первую очередь необходимо заняться дорогами, где оказалась заужена проезжая часть, а также тротуарами.

Вице-губернатор добавил, что непростая дорожная обстановка способствовала возникновению в минувшие выходные ДТП, в результате которых погибли люди.

«Причем причиной этих происшествий был обильный снегопад, плохая видимость, когда водители, выходя на обгон, не видели приближающийся во встречном направлении транспорт. В результате мы опять потеряли в выходные дни людей, к сожалению», — отметил он.
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