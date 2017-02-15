Почти 100 единиц техники ночью убирали снег с улиц Пензы ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. 95 единиц техники было задействовано в уборке снега с улиц Пензы в ночь на среду, 15 февраля. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин.

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«За сутки в целом с городских территорий было вывезено около 3,5 тыс. кубометров снега», — сказал он.

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, ночью осуществлялась обработка дорог противогололедными материалами, очистка от снега магистралей и тротуаров, а также формирование снежных валов и последующий их вывоз.

«Ранним утром силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК организованы работы по расчистке подъездных путей к многоквартирным домам, внутридворовых дорог, входных групп и тротуаров», — отметили в администрации Пензы.